Gura lumii☺Semn de circulație sub acoperire

Semn de circulație sub acoperire

De -
0
44

În mijlocul Băii Mari, efectiv, avem un semn de circulație sub acoperire. E simpatic, nu-l distrugeți! Mai rar așa ceva, fie el și la oraș de deal-munte! A decis natura să arate cine-i șeful… În curând, semnul va arăta ca un Yeti. Încă o dată, coafați-l, dar nu-l distrugeți!

