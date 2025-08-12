Lucrările la Pasajul de la Clubul Văcarilor încep curând!

Primăria este pregătită să deschidă șantierul Pasajului de la Clubul Văcarilor, unul dintre cele mai importante proiecte de infra­structură ale municipiului, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș.

”Am parcurs ultimele etape birocratice, am obținut avizul Comisiei Tehnice a CNAIR și, foarte important, suntem în faza finală cu procedura de expropriere a terenurilor necesare realizării acestui proiect. Estimăm ca până la începutul lunii septembrie să obținem autorizația de construire și să dăm ordinul de începere a lucrărilor! Avem și câteva noutăți referitoare la proiectul inițial, gândit pe genunchi de vechea conducere a administrației județene. Pasajul, și aici mă refer la întregul proiect, va fi cu cca 500 de metri mai lung, iar rampele de acces au fost modificate pentru un acces mai facil al autovehiculelor de mare tonaj. Practic, lungimea efectivă a pasajului aproape că se dublează. Inevitabil, și terenul pe care va fi construit va fi mai întins ca suprafață, motiv pentru care procedura de expropriere a fost decalată. Așa cum a fost conceput inițial, acest pasaj nu permitea vehiculelor de mare tonaj să vireze în condiții sigure. Adică ar fi făcut mai mult rău decât bine, aviz anumitor politicieni care suferă de nebăgare în seamă. Alături de președintele Gabriel Zetea, am găsit soluțiile tehnice necesare în timp ce reducem costurile efective cu aproximativ 20 de milioane de lei”, a spus primarul Doru Dăncuş.

Autoritatea locală recunoaşte că nu s-a grăbit foarte mult cu demararea acestui proiect. Asta având în vedere multiplele șantiere deja în lucru pe raza oraşului și situațiile neprevăzute legate de principalele căi de acces în municipiu. Acum, însă, cu podul provizoriu de peste Săsar aproape finalizat, Pasajul de la Italsofa aproape de inaugurare și strada Victoriei pregătită pentru primul strat de asfalt, dar și eliminarea semaforizării, există premisele pentru a începe și acest proiect fără a provoca blocaje majore în trafic.