”Construim pentru viitorul Borșei. Orașul nostru prinde contur zi de zi, iar șantierele în plină activitate sunt dovada vie că viitorul începe acum. Astfel, o nouă creșă prinde formă – un loc cald și sigur pentru primii pași ai celor mai mici borșeni, alei pietonale – pentru plimbări liniștite și legături mai strânse între oameni, marcaje rutiere refăcute – pentru un trafic mai sigur și mai bine organizat, blocuri de locuințe reabilitate – pentru familii care-și doresc un cămin aproape de inima orașului, Școala 7 din Baia Borșa – reînnoită pentru ca educația copiilor noștri să înflorească”, au spus cei din administraţia publică borşeană.
Şantierele din Borşa merg mai departe…
Oraşul se modernizează pe zi ce trece, oferind condiţii tot mai bune locuitorilor săi. Investiţiile sunt în aproape toate domeniile.