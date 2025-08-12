Se anunță tăieri de personal la DGASPC

Consiliul Județean Maramureș strânge cureaua și anunță disponibilizări de personal, la mai multe instituții din subordine. Vizați sunt și angajații din cadrul DGASPC Maramureș. Aici, vor fi reduse aproximativ 30 de posturi, după cum precizează Gabriel Zetea, președintele CJ.
”La Consiliul Județean Maramureș am început să strângem cureaua din timp: peste 20 milioane lei economisiți de la începutul anului. Vom continua pe aceeași linie și la DGASPC, unde există 100 de posturi doar în zona administrativă. Acolo mă aștept la o reducere cu cel puțin 30 de posturi, ceea ce va însemna o economie suplimentară de aproximativ 3,6 milioane lei pe an. Protejăm copiii și vârstnicii, nu funcții întreținute artificial și cheltuim pentru nevoi, nu pentru organigrame. Cei 50 de manageri de caz care lucrează direct cu copiii, cu vârstnicii și cu persoanele vulnerabile pot să rămână toți. Pentru că asta înseamnă protecție socială: sprijin pentru cei care au cu adevărat nevoie, nu funcții care să se sprijine unele pe altele sau scheme umflate. Noi reducem birocrația, dar păstrăm empatia” – a precizat acesta.
