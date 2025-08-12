Seminar privind agricultura ecologică

În perioada 6-8 august, a avut loc seminarul cu tema ”Schimb de experienţă şi promovare de bune practici privind agricultura ecologică în contextul PAC”.
Organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Rețeaua Rurală Națională, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai fermierilor, ai mediului academic și ai instituțiilor de finanțare.
Seminarul s-a axat pe promovarea agriculturii ecologice ca direcție strategică în contextul Pactului Verde European și al obiectivelor de sustenabilitate ale politicilor agricole comune.
Evenimentul a fost moderat de Viorel Morărescu, director în cadrul MADR și Ambasadorul Agriculturii Ecologice în România, un susținător activ al tranziției către un model de agricultură sustenabilă, care a susținut, de asemenea, prezentarea privind Planul Național de Acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice din România. Acesta a subliniat necesitatea accelerării tranziției către practici agricole sustenabile, în special în regiunile cu potențial ridicat, precum zona de nord și rolul strategic al agriculturii ecologice în atingerea obiectivelor asumate prin Pactul Verde European și Strategia „De la fermă la consumator”.
Puncte cheie ale seminarului au vizat: analiza situației actuale a agriculturii ecologice în regiunea de nord; prezentarea oportunităților de finanțare prin Planul Național Strategic 2023-2027 – cu intervenții ale directorilor APIA și AFIR Maramureș; rolul cercetării și educației în promovarea agriculturii ecologice; lanțuri de valoare, certificare, etichetare și acces la piață pentru produsele ecologice; modele de bune practici prezentate de producători consacrați. Evenimentul s-a încheiat cu o rundă de discuții interactive, în cadrul cărora participanții au identificat principalele provocări și oportunități din procesul de tranziție de la agricultura convențională la cea ecologică.
Seminarul din Baia Mare a reprezentat un moment important în promovarea obiectivelor MADR privind transformarea agriculturii românești într-un sistem durabil, rezilient și competitiv, Rețeaua Rurală Națională jucând un rol esențial în sprijinirea fermierilor și actorilor locali în procesul de adaptare la noile realități ale politicii agricole comune.
Seminar privind agricultura ecologică
