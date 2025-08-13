Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare au participat la o acțiune pentru salvarea unei victime rezultate în urma producerii unui accident de bicicletă pe raza comunei Poienile de sub Munte.
„În urma apelului venit prin 112, un echipaj al SVSU Poienile de sub Munte a ajuns la locul incidentului, a evaluat victima, a efectuat manevrele de prim ajutor și a monitorizat pacientul până la sosirea echipajului medical de la Serviciul de Ambulanță” – arată responsabilii serviciului.
În premieră, la nivelul județului Maramureș și având un concept inedit la nivel național, proiectul „Prim Răspuns în Comunitate” este implementat cu succes pe Valea Ruscovei de către Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, în parteneriat cu SVSU Poienile de sub Munte, cu sprijinul oferit de Consiliul Județean Maramureș, Primăria Poienile de sub Munte și Uniunea Ucrainenilor din România, având menirea de a veni în sprijinul locuitorilor și a comunității locale în vederea acordării primului ajutor de urgență.
Biciclist accidentat, salvat în Poienile de sub Munte
