Unitatea medicală, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină, continuă campaniile de donare de sânge. Următoarea acțiune va avea loc marți, 19 august, între orele 9-13, la demisolul ambulatoriului integrat.
„1 din 10 pacienți din spitalele din România au nevoie urgentă de sânge. Anual, doar 2% din populația României donează sânge, un procent infim raportat la necesitățile stringente ale unui pacient. Aceasta este realitatea cu care România încă se confruntă din cauza lipsei de donatori, ignorând faptul că în orice clipă, fiecare dintre noi am putea deveni pacienți sau aparținătorii unui pacient. În fiecare zi, la nivel național este nevoie de minimum 1.000 litri de sânge, iar 450 ml de sânge donat ar putea salva 3 vieți” – a precizat conducerea Spitalului.
Campanie de donare de sânge la Spitalul Municipal din Sighetu Marmației
Unitatea medicală, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină, continuă campaniile de donare de sânge. Următoarea acțiune va avea loc marți, 19 august, între orele 9-13, la demisolul ambulatoriului integrat.