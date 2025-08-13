Marți, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiștii de la Transporturi, au desfășurat activități de verificare și control, în baza planului de acțiune ”Deșeuri periculoase”.
Cu această ocazie, la o societate comercială din oraș, care are ca obiect de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor, polițiștii au constatat că deșeurile periculoase erau gestionate cu încălcarea dispozițiilor legale. În cauză s-a întocmit dosar penal.
Încălcări privind regimul deșeurilor în Vișeu de Sus
Marți, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiștii de la Transporturi, au desfășurat activități de verificare și control, în baza planului de acțiune ”Deșeuri periculoase”.