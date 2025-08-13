Proiectul de extindere a reţelelor de apă-canal a ajuns şi pe strada Salcâmilor. Din păcate pentru localnici, circulaţia va fi total oprită pe durata lucrărilor, însă deschisă în afara programului de lucru. Dar chiar şi în aceste condiţii, există o alternativă.
„Am ajuns cu lucrările de extindere a rețelelor de apă și/sau canalizare menajeră și pe str. Salcâmilor. Dacă în primul tronson al străzii am putut realiza rețeaua pe partea stângă, fără a închide complet circulația, de la acest moment nu se mai poate merge cu canalizarea menajeră decât pe mijlocul drumului datorită rețelei de apă existente. Din acest motiv începând de acum se închide complet circulația în zona unde se lucrează, zilnic, între orele 7.30 – 17.30. În afara acestui interval se va putea circula deoarece tot ceea ce se sapă se va acoperi pe seară. În perioada cât e închisă strada, accesul la proprietățile din partea de sus a străzii se va putea face din Calea Ungurașului, în acest sens tronsonul dintre Salcâmilor și Calea Ungurașului a fost pregătit pentru a se putea circula în condiții acceptabile” – au explicat reprezentanţii administraţiei locale din Baia Sprie.
Lucrări de apă-canal pe strada Salcâmilor din Baia Sprie
Proiectul de extindere a reţelelor de apă-canal a ajuns şi pe strada Salcâmilor. Din păcate pentru localnici, circulaţia va fi total oprită pe durata lucrărilor, însă deschisă în afara programului de lucru. Dar chiar şi în aceste condiţii, există o alternativă.