Ţara Codrului a avut palpabilă reţeaua de gaz, de la ieşire din Ariniş se vedea efectiv cum vine magistrala de gaz, peste dealuri, dinspre Ulmeni. Acum, povestea e oarecum suspendată.
La Asuaj, aflăm că au reuşit să facă intabulare pe viitorul traseu al reţelei proprii. Magistrala Transgaz a ajuns la locul decis, nu există încă staţia de gaz. Problema e că totul a rămas în coadă de peşte, în întreaga zonă a Codrului, referindu-ne la finanţarea Saligny a reţelelor spre cele 6 comune. Sumele erau mici oricum, nu ajungeau decât cel mult pentru firul principal de conductă, acum sunt şi ele incerte. Încă o dată, Codrul sacrificat.
Mari emoţii pentru gazul Codrului!
