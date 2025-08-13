Din cauza secetei şi a creșterii consumului de apă, resursele din rezervoarele de înmagazinare a apei în Nistru se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora, anunţă Primăria Tăuţii-Măgherăuş.
„În aceste condiții, începând din această săptămână, pentru refacerea rezervelor de apă potabilă, se va furniza apa potabilă în intervalul orar 7-10 şi 18-21. Restricțiile sunt necesare pentru refacerea stocului de apă în rezervoare.
Adresăm un apel insistent consumatorilor să folosească apa doar în scopuri gospodăreşti şi de uz casnic și să evite folosirea acesteia în alte scopuri”, a mai explicat primăria.
Program restricţionat de furnizare a apei potabile în Nistru!
