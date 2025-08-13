Două proiecte majore ce pot schimba viaţa celor din Remeţi pe Tisa stau în mâna altora decât a autorităţilor locale.
Unul e reţeaua de apă/canal mult aşteptată, cea cu ADI Vital, cu licitaţie finalizată. Marea investiţie se referă la o magistrală de apă şi de canalizare ce va merge de aici spre Sighet. Sau va veni…
Al doilea proiect major este deschiderea punctului de frontieră de la Piatra-Iablunikva, unde s-a discutat la nivel de autorităţi judeţene. Interesant, aici autorităţile locale ucrainene insistă, vor punctul de trecere enorm, spre deosebire de cei de la Sighet-Biserica Albă, unde pe partea ucraineană e zero implicare, nu au vrut nici măcar să defrişeze locul unde merge podul finanţat de noi. În acest caz, de la faţa locului vă putem spune că e vorba doar de “sărit un pârleaz” până în Ucraina, este graniţă pe uscat.
Rețeaua de apă/canal și deschiderea punctului de frontieră din Remeţi, la latitudinea altora
