Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân • Campanie de încurajare a alăptării, în comunitățile vulnerabile

În perioada 1-7 august, la nivel național a fost marcată Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân, o inițiativă susținută de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF.
Tema acestui an: „Promovăm alăptarea pentru a construi un viitor sănătos!” subliniază importanța hrănirii naturale a nou-născutului pentru dezvoltarea optimă a copilului și sănătatea mamei.
„Specialiștii Serviciului Logistică Medicală Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare au desfășurat în comunitățile vulnerabile o campanie de promovare a alimentației la sân prin care mamele au fost informate cu privire la importanța alăptării copilului. Colostrul – «aurul lichid» – este prima hrană ideală pentru nou-născut, oferindu-i anticorpi esențiali și un start sănătos în viață”, explică oficialii Direcției de Asistență Socială Baia Mare.
Organizațiile internaționale susțin ferm beneficiile alăptării și recomandă: inițierea alăptării în prima oră după naștere și alăptarea exclusivă până la 6 luni – fără apă, ceai sau alte alimente, precum și continuarea alăptării până la 24 de luni, alături de introducerea treptată a alimentelor solide după 6 luni.
„De ce este importantă alăptarea? Pentru copil: oferă nutriție completă, anticorpi, protecție împotriva infecțiilor și un risc redus de boli cronice pe termen lung. Pentru mamă: ajută la recuperarea postnatală, reduce riscul de depresie postpartum și scade riscul apariției cancerului de sân și ovarian.
Pentru familie și societate: este o metodă economică, ecologică și eficientă de a asigura un start sănătos în viață. Alăptarea nu este doar un gest natural, ci și un act esențial de sănătate publică. Prin informare, sprijin și acces la servicii de sănătate, fiecare mamă poate deveni mai încrezătoare în această alegere” – mai precizează reprezentanții DAS.
Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân • Campanie de încurajare a alăptării, în comunitățile vulnerabile
În perioada 1-7 august, la nivel național a fost marcată Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân, o inițiativă susținută de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF.