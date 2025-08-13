În data de 15 august, de la ora 14, sunteți așteptați să petreceți o zi de poveste, în inima tradițiilor din Țara Codrului.
Programul zilei include: paradă de costume populare, alai cu cai înstruțați, mâncare tradițională, gătită cu suflet, ateliere pentru copii și târg de bunuri: nu va lipsi însă nici cântecul și jocul, alături de Ansamblul Folcloric Național ,,Transilvania’’ și invitații. Danțu’ la Șură aduce din nou împreună comunitatea, în cel mai frumos mod: prin tradiție, cultură și bucuria de a fi împreună.
Târg de Sfântă Mărie la Nana-n Deal, în Asuaju de Sus
În data de 15 august, de la ora 14, sunteți așteptați să petreceți o zi de poveste, în inima tradițiilor din Țara Codrului.