Un nou liceu din Baia Mare a intrat în reabilitare!

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

S.C. DOMENIUL POP SEINI S.R.L., cu sediul în Seini , str. Zugău, nr. 2, jud. Maramureș, anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul „AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATAREA ȘI VALORIFICAREA RESURSEI DE NISIP ȘI PIETRIȘ DIN PERIMETRUL SEINI, JUDEŢUL MARAMUREȘ”, propus a fi amplasat în Seini, Fn, județul Maramureș, titular: S.C. DOMENIUL POP SEINI S.R.L., cu sediul în Seini, str. Zugău, nr. 2, jud. Maramureș.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – DJM Maramureș poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – DJM Maramureș din municipiul Baia Mare, str. Iza nr. 1A și la S.C. DOMENIUL POP SEINI S.R.L., cu sediul în Seini, str. Zugău, nr. 2, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi, între orele 8 -16.30, și vineri, între orele 8 -14.00.

Documentele menționate sunt disponibile și la adresa de internet http:/ /djmmm.anmap.gov.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului privind impactul asupra corpurilor de apă, va avea loc la sediul firmei Seini, str. Zugău, nr. 2, jud. Maramureș, în data de 12.09.2025 începând cu ora 12.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observații privind documentele menționate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – DJM Maramureș din Baia Mare, str. Iza, nr.1A, până la data de 12.09.2025.