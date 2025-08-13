Un nou liceu din Baia Mare a intrat în reabilitare!

S-a dat startul lucrărilor la renovarea fostului Liceu Nr. 6, actual Racoviţă, unde învaţă peste 1.000 de elevi.
”Încă un șantier se deschide: liceul adolescenței mele va fi reabilitat. După mai bine de 30 ani am revenit în unitatea de învățământ în care am dat admiterea la liceu și am învățat până în clasa a XI-a. Nu mi-a fost greu să recunosc clădirile al căror exterior pare încremenit în anii ’90. Dar nu vor mai rămâne așa pentru mult timp. Căci prezența mea la fostul Liceu Nr. 6 a fost legată de darea ordinului de începere a lucrărilor pentru proiectul Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare «Liceul Emil Racoviță»”, a spus Horia Buhan, administrator public al municipiului.
Valoarea totală a investiţiei este de 38.495.925 lei (inclusiv TVA), din care 30.154729 lei sunt fonduri nerambursabile și 8.341.196 lei – contribuția municipiului.
Investiția presupune reabilitarea corpului principal al liceului, a celor două internate și a cantinei: reabilitarea include: izolarea termică a faţadelor; înlocuirea tâmplăriei; termoizolarea planşeului peste ultimul nivel al şarpantei; izolarea termică a soclului; refacerea instalațiilor termice și electrice; înlocuirea centralei termice; montarea echipamentelor de ventilare mecanică pentru recuperarea căldurii; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice, electrice, pompe de căldură; refacerea trotuarelor de protecţie, pentru a elimina infiltraţiile la infrastructură; crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi etc.
Lucrările au ca scop creșterea performanței energetice, prin reducerea consumului specific pentru încălzire, în condiții de eficiență economică. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
La final, cele două internate, cantina și liceul vor fi modernizate, rezultând și un standard crescut de confort. Etapizarea lucrărilor s-a făcut astfel încât să nu fie perturbată desfășurarea în bune condiții a actului educaţional, căci în unitatea şcolară învață peste 1.000 de elevi.
Constructorul a dat asigurări că lucrările de reabilitare vor ține cont de procesul educaţional. Astfel, se va lucra etapizat şi se va urmări respectarea graficului de lucrări, a termenelor și a cerințelor de calitate.
Un nou liceu din Baia Mare a intrat în reabilitare!
S-a dat startul lucrărilor la renovarea fostului Liceu Nr. 6, actual Racoviţă, unde învaţă peste 1.000 de elevi.