Ursoaică cu un pui, în zona Lacului Albastru

De -
0
4

Marți după-amiază, în jurul orei 18, un cetățean a văzut, la o distanță de cca. 200 de metri de liziera pădurii, o ursoaică însoțită de un pui. Bărbatul a sunat la 112 și a anunțat autoritățile.
La fața locului s-au deplasat un echipaj de jandarmi și un echipaj medical SMURD, iar ISU a transmis un mesaj ”RO ALERT” în scopul avertizării populației de prezența urșilor în zonă.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.