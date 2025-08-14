Camioanele, interzise pe drumurile care duc spre mare și spre munte în minivacanța de Sfânta Maria

Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe mai multe tronsoane de drum, în minivacanța de Sfânta Maria.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, în perioada 14 – 18 august 2025, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe anumite tronsoane de drum.

Astfel, camioanele nu vor putea circula pe Autostrada A 2: București (intersecția A 2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Constanța (intersecția A 2 cu A 4), în zilele: 14 august (12:00 – 22:00), 15 și 16 august (06:00 – 22:00); iar pe sensul Constanța – București vor fi impuse restricțiile în perioada 14 august (16:00 – 22:00), 15 și 17 august (06:00 – 22:00), precum și în data de 18 august (12:00 – 22:00).

Pe DN 7: Pitești (intersecția DN 7 cu DN 7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN 7 cu DN 1) – ambele sensuri, conform programului: 14 august (18:00 – 22:00), 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).

Pe DN 22C: Murfatlar (intersecția DN 22C cu DN 3) – Cernavodă (intersecția DN 22C cu A 2) – doar sensul Murfatlar Cernavodă, în data de 17 august (06:00 – 22:00).

DN 39: Agigea (intersecția DN 39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiului), ambele sensuri, în zilele: 14 august (16:00 – 22:00), 15, 16 și 17 august (06:00 – 22:00).

Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulației în această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul de turiști spre litoral și stațiunile montane.

(sursa: Mediafax)