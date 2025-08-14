Proiectul „Dinamism și dezvoltare urbană prin economia socială”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, derulat de Asociația ASSOC a depășit și faza de interviuri, aceasta fiind ultima etapă înaintea desemnării câștigătorilor concursului de planuri de afaceri.
„Până acum s-au derulat activități intense, care i-au provocat pe antreprenorii cooptați în proiect, fiecare încercând să impresioneze cu planurile de afaceri, dar și cu intervențiile din timpul interviurilor susținute în fața comisiei de evaluare și care au contat în luarea deciziei finale. Echipa de proiect a analizat cu atenție fiecare idee, punând accent pe fezabilitatea economică și pe impactul social asupra comunităților urbane din regiunea Nord-Vest. În curând, 28 de idei vor primi undă verde pentru a deveni întreprinderi sociale funcționale, capabile să creeze 136 de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile și să contribuie la o economie mai echitabilă și mai incluzivă”, au declarat oficialii Asociației ASSOC.
Câștigătorii concursului de planuri de afaceri, la un pas de a fi desemnați
Proiectul „Dinamism și dezvoltare urbană prin economia socială”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, derulat de Asociația ASSOC a depășit și faza de interviuri, aceasta fiind ultima etapă înaintea desemnării câștigătorilor concursului de planuri de afaceri.