În această vară, senioarele care participă la activități în centrele Direcției de Asistență Socială Baia Mare au ales să își petreacă diminețile într-un mod activ și plin de voie bună, implicându-se în sesiuni de gimnastică adaptată vârstei și nevoilor lor.
„Sub îndrumarea atentă a instructorilor, exercițiile ușoare, muzica veselă și atmosfera prietenoasă transformă fiecare întâlnire într-o doză de energie și optimism. Mișcarea nu este doar un mod de menținere a sănătății fizice, ci și o ocazie minunată de socializare și de a ne bucura împreună de frumusețea verii. Așa cum spun chiar participantele: «Nu există vârstă pentru a fi activ și fericit!»”, au precizat reprezentanții DAS.
Voluntarii implicați care coordonează aceste activități sunt: Dana Lucăcel – instructor aerobic și fitness, Mihaela Ariciu – instructor fitness, Valeria Tokoș – profesor sport.
Energie pentru senioarele din centrele Direcției de Asistență Socială
