Energie pentru senioarele din centrele Direcției de Asistență Socială

În această vară, senioarele care participă la activități în centrele Direcției de Asistență Socială Baia Mare au ales să își petreacă diminețile într-un mod activ și plin de voie bună, implicându-se în sesiuni de gimnastică adaptată vârstei și nevoilor lor.
„Sub îndrumarea atentă a instructorilor, exercițiile ușoare, muzica veselă și atmosfera prietenoasă transformă fiecare întâlnire într-o doză de energie și optimism. Mișcarea nu este doar un mod de menținere a sănătății fizice, ci și o ocazie minunată de socializare și de a ne bucura împreună de frumusețea verii. Așa cum spun chiar participantele: «Nu există vârstă pentru a fi activ și fericit!»”, au precizat reprezentanții DAS.
Voluntarii implicați care coordonează aceste activități sunt: Dana Lucăcel – instructor aerobic și fitness, Mihaela Ariciu – instructor fitness, Valeria Tokoș – profesor sport.

