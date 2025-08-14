Unele locuri nu te părăsesc niciodată – rămân cu tine, în suflet și în amintiri, mult timp după ce le-ai vizitat. Iar fotografiile… au darul magic de a păstra vie emoția unei clipe.
Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, dar uneori, o fotografie făcută într-un loc special poate spune mult mai mult: poate spune o poveste, poate trezi un zâmbet, poate readuce o stare.
În centrul orașului Borșa există un „photo corner” gândit special pentru acele cadre care devin amintiri de suflet. E acel loc unde timpul parcă se oprește pentru o clipă, doar cât să-ți imortalizezi zâmbetul, emoția și bucuria de a fi acolo. Tu ai ajuns deja să-ți faci o fotografie acolo? Dacă nu, poate e momentul perfect să-ți creezi o amintire care să-ți încălzească inima peste ani…
Inedit în Borșa • O zonă de photo corner – pentru amintiri frumoase
