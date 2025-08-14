Sâmbătă, 16 august, are loc a 17-a ediție a „Maratonului Ursoii” de la Ieud. Traseu: Plopșor – Fundu Ursoii – retur. Adică 10 km de alergare. Se pot înscrie competitorii cu vârste de la 18 ani în sus.
Înscrierile se fac în ziua concursului, între orele 8 – 9, la Primăria Ieud. Startul se va da la ora 10. Festivitatea de premiere va avea loc după terminarea cursei. Se vor acorda tricouri și diplome pentru toți participanții. Premii în bani, plus echipament sportiv și cupe vor răsplăti performanța primilor trei clasați.
Se organizează și două concursuri pentru copii: pe o distanță de un kilometru pentru elevii de clase primare, respectiv pe un traseu de doi kilometri pentru elevii de gimnaziu. Înscrierea se face însoțit de părinți. Nu se percepe taxă. Toți participanții primesc tricouri și diplome, iar primii trei clasați (fete / băieți) vor fi răsplătiți cu echipament sportiv și cupe.
La Ieud, „Maratonul Ursoii”
