Minaur, ultimele retușuri înaintea Supercupei României

Echipa de handbal feminin a CS Minaur Baia Mare participă, în 15 și 16 august, la turneul internațional „Poarta Transilvaniei” de la Bistrița.
La turneul din Teraplast Arena sunt invitate Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia din Ungaria, PGE MKS El-Volt Lublin din Polonia, CS Minaur Baia Mare și CS Gloria Bistrița-Năsăud.
Programul turneului
• Vineri, 15 august: ora 17: CS Gloria Bistrița – Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia; ora 19: PGE MKS El-Volt Lublin – CS Minaur Baia Mare.
• Sâmbătă, 16 august: ora 15.30: finala mică; ora 18: finala mare.
După acest turneu, echipa noastră va reveni la Bistrița peste numai o săptămână, în 23-24 august fiind programată Supercupa României. CS Minaur va înfrunta în semifinală campioana CSM București. În cealaltă semifinală, față în față se vor afla Gloria Bistrița și CSM Corona Brașov. Ziua de 24 august este rezervată finalei mici și a celei mari.
În perioada de pregătire, fetele de la CS Minaur au disputat 3 jocuri de verificare. Au încheiat la egalitate, 28-28, confruntarea din polivalenta „Lascăr Pană” cu Gloria Bistrița, au pierdut 41-37 prima întâlnire din dubla cu HC Zalău, 41-37, dar și-au luat revanșa a doua zi, 30-29.
