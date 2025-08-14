„După o perioadă îndelungată de așteptare și cu un efort considerabil din partea autorităților locale, Clubul Sportiv Municipal are plăcerea de a anunța redeschiderea pistei de atletism a stadionului municipal Solovan, care a fost complet reabilitată după o pauză de 25 de ani”, anunță oficialii sigheteni.
Accesul pe pista de alergare va fi liber zilnic, între orele 19 și 21.30.
„Pista de atletism oferă acum condiții optime pentru antrenamente, competiții și activități recreative, contribuind astfel la dezvoltarea sportului de masă și la încurajarea tinerelor talente”, mai menționează clubul.
Pista de atletism de pe Stadionul Solovan, reabilitată
