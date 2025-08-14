Premieră națională în Baia Mare • Turneu de jocuri pe calculator

ANUNŢ PUBLIC privind decizia de emitere a acordului de mediu

SC BEGU TRANS SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Lalelei, nr. 1, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Exploatare nisip şi pietriş în vederea extinderii unei amenajări piscicole şi de agrement în perimetrul BALASTIERA COLŢIREA BEGU 2”, în comuna Ardusat, satul Colţirea, FN, judeţul Maramureş.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate – DJM Maramureş, din localitatea Baia Mare, str. Iza nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 şi 16.30, iar vineri, între orele 8 şi 14 şi la următoarea adresă de internet http://djmmmm.anpmap.gov.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din municipiul Baia Mare, str. Iza 1A, judeţul Maramureş în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate – DJM Maramureş