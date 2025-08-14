În perioada 15-31 august, Baia Mare Value Centre transformă zona Food Court în teren oficial de joc pentru pasionații de jocuri pe calculator. În premieră regională, publicul este invitat la turnee de Counter-Strike 2 și EA Sports FC25, cu acces gratuit, zilnic între orele 11-20.
Înscrierile sunt deschise pe http://funsummer.esports-gateway.ro.
Premieră națională în Baia Mare • Turneu de jocuri pe calculator
În perioada 15-31 august, Baia Mare Value Centre transformă zona Food Court în teren oficial de joc pentru pasionații de jocuri pe calculator. În premieră regională, publicul este invitat la turnee de Counter-Strike 2 și EA Sports FC25, cu acces gratuit, zilnic între orele 11-20.