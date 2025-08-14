Sâmbătă, 16 august, în Baia Sprie va fi sărbătorită Ziua Minerului. Deschiderea oficială va avea loc la ora 17.30, iar de la ora 18, va urma spectacolul artistic. Manifestarea se va încheia cu artificii, la ora 22.30.
„Dorim să punem în valoare patrimoniul istoric valoros pe care ne clădim identitatea locală și facem asta alături de partenerii noștri, asociații miniere din Slovacia și Ungaria care ne sunt invitați. Pentru prima oară în orașul nostru vom avea o paradă oficială a orașelor miniere din aceste țări, alături de minerii de la minele Baia Sprie și Băiuț, constituiți în Asociația Mineritului Maramureșean” – a declarat primarul Alin Sebastian Bîrda.
Ziua Minerului, celebrată în Baia Sprie
