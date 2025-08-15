Am avut o serie de evenimente astrale de văzut în ultima vreme, de la superluna galbenă la ploaia de Perseide, urmează şi alte alinieri de planete, la final având o lună sângerie impresionantă, în septembrie.
Mai ieri, am urcat şi noi la deal, deasupra oraşului, să vedem Perseidele. Din păcate, luna mare, în scădere, a prea luminat cerul. Am văzut Perseide. Vestea bună e că peste tot, din Baia Mare până la Berchezoaia, pe traseu, în zone înalte, la fel la Posta, erau zeci de maşini cu oameni ce aşteptau, povesteau, de la tineri la bătrâni. Un interes neaşteptat pentru un fenomen ceresc, mai rar pentru noi! Cei care n-au văzut Perseide s-au ales măcar cu oraşul şi satele văzute noaptea, de sus, la fel de impresionant.
Am fost la Perseide! Nu singuri!
