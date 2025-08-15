Borşa ar putea deveni o staţiune turistică de top

• cu aquapark, lac de agrement şi parc de aventură

Proiecte îndrăznețe pentru administraţia locală din Borşa în ceea ce priveşte transformarea oraşului într-o staţiune turistică de top. Pentru acest obiectiv, o serie de proiecte aflate în portofoliul primăriei vor dezvolta puternic zona pe parte de turism şi sporturi de iarnă.

Primarul oraşului s-a întâlnit cu şeful administraţiei judeţene pentru a-l pune la curent cu toate aceste proiecte.

”Am avut bucuria și onoarea de a-l primi în Borșa, în biroul meu, pe Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. A fost o întâlnire importantă, dincolo de formalități – o discuție de suflet despre viitorul orașului nostru. Am vorbit despre cele două mari proiecte care ne definesc viziunea: sănătatea și turismul – temelia unei comunități puternice și a unei economii vii. Modernizarea, extinderea și dotarea Spitalului de Recuperare din Borșa la cele mai înalte standarde, astfel încât fiecare locuitor să aibă acces la servicii medicale de calitate. Un pas uriaș ar fi și trecerea acestuia din subordinea Ministerului Să­nă­tății către autoritatea locală – mai multă implicare, mai mult control, mai multă grijă pentru oameni. Apoi transformarea Borșei într-o stațiune turistică de top: extinderea domeniului schiabil, construirea unui lac de agrement, aquaparc, arenă de biatlon și schi fond, pistă de biciclete între Borșa și Vișeu, parc de aventură și un lift panoramic spectaculos spre Piatra Băiței din Baia Borșa. Un vis care prinde contur. Am simțit deschidere, susținere și un real interes din partea domnului președinte pentru aceste proiecte – proiecte nu doar ale Borșei, ci ale întregului Maramureș” – a precizat primarul Ion Sorin Timiş.