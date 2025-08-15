Repartizările la clasele pregătitoare se vor face chiar înainte de începerea școlii, în perioada 1-3 septembrie. De asemenea, odată cu noul an școlar, va crește și numărul de elevi într-o clasă.
Conform noii legi, în învățământul primar, clasa are în medie 18 elevi, între 12 și 24. De asemenea, în situații excepționale, clasele pot să funcționeze cu până la 2 copii sub limita minimă și până la 4 peste limita maximă, cu avizul inspectoratului și justificare din partea școlii.
”Se va crește numărul de copii în clase, pentru că noi dacă mai suplimentam clase în școlile din centru spre exemplu, am fi ajuns la clase cu 18-19 sau 20 de copii. Dacă noi respectam vechea lege, la școlile astea foarte căutate, pentru că nu sunt copii romi, aveam 70 de locuri libere. Asta înseamnă că, după 1 septembrie, 70 de copii se transferau din școlile din rural sau de pe margine, în cele din centru. Dacă vrem în școlile din centru, atunci vor fi mulți copii în clase. Anul acesta nu vom avea nici mult loc pentru relocare, pentru că sunt foarte multe șantiere și atunci singura variantă va fi de cursuri pe după-masă” – a declarat Mihai Pop, inspector școlar general.
În septembrie se fac repartizările la clasa pregătitoare
