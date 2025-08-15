Verificarea în teren, efectuată de o echipă a primăriei, a relevat faptul că, în ciuda avertismentelor transmise de către furnizorul de apă, în Șomcuta Mare mai sunt cetățeni iresponsabili care risipesc apa. Situație ce îi afectează pe toți cetățenii care beneficiază de apă din rețeaua publică!
”Haideți să fim cu toții responsabili! Apa nu trebuie risipită! Lipsa precipitațiilor și consumul ridicat de apă pot genera disfuncționalități în furnizarea apei potabile. Rețeaua de distribuție a apei este dimensionată pentru a face față consumului casnic, nu pentru irigarea grădinilor, umplerea bazinelor sau a piscinelor, spălarea trotuarelor, teraselor sau a curților! Nerespectarea acestor prevederi poate duce la măsura raționalizării apei. Utilizați apa potabilă cu responsabilitate” – a spus primarul Gheorghe Buda.
Risipă şi iresponsabilitate în folosirea apei: piscine la tot pasul pe Calea Mireșului!
Să le spuneți asta și celor de la Vital care pierd 30% din apă pe traseu…