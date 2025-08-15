Alimentarea cu apă a bazinelor din Bârsana şi Năneşti a fost reluată. Asta după ce o persoană a vandalizat branşamentul electric și a lăsat fără apă gospodăriile.
”Am înregistrat plângerea la poliţie, plângere care vizează mai multe fapte, printre care: împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice (drumul care deservește accesul la frontul de captare şi la terenurile agricole din zonă – drum aflat în proprietatea şi administrarea comunei Bârsana), cât şi pentru distrugere (voită). Persoana responsabilă pentru producerea acestor prejudicii a fost indicată de către martori. Ulterior, organele abilitate, în urma cercetărilor pe care le vor efectua, trebuie să confirme sau nu acest fapt. De asemenea, trebuie să întreprindă toate procedurile legale pentru sancționarea autorului faptei. Vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare unei bune gestiuni şi funcționări a instalațiilor care asigură furnizarea apei. De asemenea, informăm că în condițiile actualei situații climatice suntem capabili să distribuim către dumneavoastră o cantitate de 35mc/ora (840 mc/zi)” – a spus primarul Teodor Ştefanca.
S-a identificat persoana care a vandalizat branşamentul electric în Bârsana!
