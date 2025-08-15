S-a sărit puţin calul. Îl mai putem sări înapoi sau încăleca măcar?

Am mai abordat problema. Baiu’ e că devine endemică, poate pandemică. Am crezut iniţial că e lipsă de cultură. Apoi de educaţie. Apoi că e un virus de prostie. Apoi că e unul de nesimţire. La final, am înţeles că e un cumul.

În anii 2023-2024, aproximativ 10.000 de cărţi au fost interzise în SUA, temele de moarte, durere, sex, rasă, droguri, probleme mentale şi LGBT sunt cele mai atinse de cenzură. Adică tot ce trăieşte omul simplu, normal. Preşedintele SUA a anunţat mobilizarea Gărzii Naţionale în Washington, în timp ce FBI a recunoscut că e implicat. Ameninţarea sună pentru alte 6 oraşe mari, toate cu primari de culoare. Rasism sau întâmplare? Cică pentru oprirea crimei organizate, dar sunt ţintite şi persoanele fără adăpost, sunt somate să plece „la casele lor”. Zău? Forţe federale preiau puterea în oraşele mari. A ce sună? Bun, dar a ce sună faptul că unul din cei mai ofensivi duşmani ai Europei, fostul prim-ministru rus Medvedeev, are podgorii şi crame în Italia, ba primeşte subvenţii europene. Ba poate chiar îi bem vinul şi el poate face cu noi… ce vrea, ce face rusul când se supără pe oponenţi. Cităm din rus, dar din altul? Din unul etalon. „Când prostia e considerată patriotism, e nesigur să fii inteligent”.

Isaac Asimov. Zbura de la fereastră? Clar zbura. Cică există o colaborare neoficială dar cu acte, tehnico-militară, între Ungaria şi Rusia, din 2014 încoace, ceea ce înseamnă că tot ce află Ungaria din Europa, ştie şi Rusia. Asta nu mai e bănuială, e certitudine, cu acte descoperite de site-uri de investigaţii.

Ajungem undeva într-un ridicol al evidenţelor, al logicii, în fracturi de logică. Ştii că cineva nu are interesul ţării, ţărilor, al cetăţeanului, dar tu n-ai pârghii logice, fireşti, să opreşti asta? Dar dacă Trump tocmai preia puterea oraşelor, ascunde orice date cum tocmai face cu Statistica ce a dat „date false” despre şomaj şi naşte o dictatură? Nu mai vrea să fie încă o dată preşedinte, se mulţumeşte şi să fie rege? Iar celălalt, cel cu care se vede în Alaska, la fel? Faraon? Iar Lumea stă şi se uită, n-are pârghii? Nu seamănă oarecum cu poziţiile de ghiocel luate de Europa în zorii primului ba şi celui de-al Doilea Război Mondial? Ba şi în al Războiului Rece? Netanyahu e darnic însă, umanist chiar, zice că le permite celor care fug de război să emigreze din Gaza, din locul lor de baştină adică. Darnic!

Dar staţi că nu s-a terminat ironia: în raportul anual privind drepturile omului, SUA deplâng deteriorarea libertăţilor din…Europa! Cu România nominalizată, normal. În timp ce ei preiau oraşe, deportează în ţări africane, impun tarife, ameninţă cu intervenţia în alte ţări. Râdem sau plângem? Şi ca să fim în continuare în aceeaşi notă trist-ironică, doar subliniem că Rusia e suspectată a fi în spatele unui atac cibernetic recent asupra sistemului informatic al instanţelor americane.

”Administratorii sistemului judiciar i-au informat pe oficialii Departamentului Justiției, grefierii și judecătorii șefi din instanțele federale că ”actori cibernetici insistenți și sofisticați au compromis recent dosare sigilate” – potrivit unei note a departamentului.

Administratorii i-au sfătuit, de asemenea, pe acești oficiali să elimine rapid din sistem documentele cele mai sensibile”.

Adică cu ăştia se va întâlni Trump zilele acestea să-i convingă, cu şarmul lui evident, că sunt prieteni şi că e mai bine să facă pace?

De ce ne scapă ideea simplităţii unei soluţii la amestecul de prostie, nesimţire, lipsă de educaţie? Nu e evident că Legea lui Murphy – „Nu te pune cu un prost, s-ar putea să nu se vadă diferenţa” nu mai e funcţională, trebuie updatată? Ar trebui schimbată cel puţin o vreme, până reapare firescul în viaţa publică? Şi nu merge nici cu “Nu râdeţi de proşti, fiindcă-şi vor închipui că au umor”- Montesquieu. Eventual, dar discutabil, ar merge “Îi plâng pe proşti şi proştii mă înving”- Ana Blandiana.