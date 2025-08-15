Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Vine ştrandul!!!!! Vine?

„Un vis în care nu mulți mai credeau, un proiect pe care băimărenii îl așteaptă de ani de zile, devine realitate. Complexul acvatic „Câmpul Tineretului”, sau „aquaparkul”, este de acum o certitudine: am semnat contractul de finanțare! Vă mărturisesc că mă încearcă un amalgam de sentimente. În primul rând, bucurie, pentru că am reușit să obținem această finanțare în valoare de aproape 61,5 milioane lei și nu oricum, ci stabilind un record. Este cel mai rapid contract semnat din istoria ADR Nord-Vest, de la faza de contractare și până la semnarea propriu-zisă!”, ne zice edilul. Cu erata că aquaparkul nu se face pe Câmpul Tineretului, ci peste ştrand şi fosta bază sportivă. La cât a stat acolo degeaba, puteaţi face chiar orice în loc. La fel de adevărat cum e că Baia Mare are o lipsă majoră de aşa ceva. Mai ales că uite, cică Firiza nu e de promenadă decât dacă ai firmă.

Vox populi

„Io am o rugăminte la domnu Primar. Nu va mai băgați pe acolo pentru poze și video. Nu este nici treaba și nici competența. Da lăsând la o parte asta, oamenii va asimilează cu dezastru de primar din Ulmeni și podul dumnealui. Să ne limităm toți la ce ne pricepem și ce avem obligatia sa facem. Dvs trebuie să-i presați non stop in calitate de prim beneficiar fără alte indicații și soluții. Presați șefii, telefoane, mailuri, convocări ici și colo, strânși de…c.

Vine şi replica: Lasă-l sa stea acolo ! Dacă nu, cine ştie ce chermeze mai organizează, e in stare sa premieze şi leul de la zoo numai să iasă în evidenţă ! Măcar mişcă şi ăia acolo mai cu talent la podul gata în 2 săptămâni”

„Dacă sărăcia și prostia înseamnă deșteptare… La mulți ani!”, la un mesaj patriotard de parlamentar, cu drapel etc.

Ciudă. Ciudă?

Zice nepreşedintele nostru neales: „Azi a depus jurământul noul președinte al Poloniei! C-așa-i lumea trecătoare, Unul naște altul moare, Lume, soro lume…”. Ciudă sau doar aşa, opinie la cald? În paralel, al nostru parlamentar de la partidul de mare valoare are poziţie absolut firească şi decentă, de zici că nu-i de-acolo, din acelaşi film: ”Cu viteza melcului – așa se modernizează căile ferate în România anului 2025!Avem 6,5 miliarde de euro din bani europeni pentru infrastructura feroviară. Și totuși, liniile noastre arată ca după război, iar trenurile circulă mai încet decât acum 50 de ani.În loc să vedem șantiere în lucru și investiții reale, primim explicații sterile de la CFR:„Avize greu de obținut”„Licitații care durează prea mult”„Lucrări complexe care nu pot opri circulația.” Acestea sunt scuze care ascund incompetența, birocrația și dezinteresul politic. Statul român nu este capabil să cheltuie miliardele din PNRR pentru modernizarea magistralelor feroviare, proiecte vitale pentru conectarea României cu restul Europei, parte a coridoarelor transeuropene de transport.” Da! Faceţi politică aşa! O să vedeţi rezultatele!

Fapte, nu promisiuni”

Cu comentarii, cu opoziţie şi tentative de strămutare de unde miroase a reduceri la loc cald, nu cu multă convingere, dar reforma aparent se face! „23 de milioane economisiți în primele luni de mandat! Încă din prima etapă a eficientizării am reușit să economisim 23 de milioane de lei, direct din bugetul anului 2025. Asta am explicat colegilor consilieri județeni, la ultima ședință, arătând că noi am venit în întâmpinarea măsurilor impuse ulterior de Guvern. Reforma începe cu noi! Și am început-o deja. Am redus 1,7 milioane de lei de la Culte, 2,1 milioane de lei de la Sport, Cultură și Tineret, 1,4 milioane de lei de la personalul neclerical, 2,4 milioane de lei de la cotizații, 1,8 milioane de lei din cheltuielile de bunuri și servicii, aproximativ 1 milion de lei de la protocol și deplasări, aproximativ 12 milioane de lei din acorduri de cooperare și fondul de rezervă”. Fie!

Lecţia dată acasă de departe. Către acasă

Continuă saga luptei dintre politician şi politician, cu egourile aferente gonflate, ba erecte, pe seama a orice ar face unul şi face altul sau n-a făcut unul şi face altul sau face cine face. Repetăm, se bat pentru binele nostru, da? Suntem evident ironici, doar e pagină de umor, nu ne luaţi prea în serios. „Așa-zisul pod nou peste râul Săsar: o problemă care se putea rezolva în 2 luni, transformată astăzi într-o improvizație temporară. În 24 mai, când podul vechi s-a surpat, executivul Consiliului Județean ne promitea un pod funcțional în două săptămâni. În 19 iunie, când au început efectiv lucrările, primarul municipiului Baia Mare anunța că podul va fi gata într-o lună. Suntem în august. Traficul rămâne blocat, iar lucrările de montare a podului provizoriu, închiriat din Polonia, abia au început. În loc de promisiuni întârziate, administrațiile locale aveau la îndemână soluții clare și rapide. Ce ar fi trebuit să facă? Să reia parteneriatul cu CNAIR pentru proiectul existent de lărgire a străzii Europa la două benzi pe sens, care include și construirea unui nou pod peste Săsar.Să încheie un acord între CNAIR și Primăria Baia Mare pentru demararea imediată a lucrărilor la noul pod, în regim de urgență. Să demareze licitația pentru extinderea completă a străzii Europa, un obiectiv major de infrastructură care include modernizarea conexiunii cu strada Dumbravei. Aceste lucruri puteau fi făcute rapid. În două luni, două luni și jumătate, am fi putut avea un pod nou, func­țional, un pod durabil, care să dea startul noului proiect de infrastructură aici, pe strada Europa și strada Dumbravei”. Am prefera să veniţi cu confirmarea de la nivel înalt, chiar de la şeful Dvs de partid şi de Guvern, că se dau bani pentru pasajul de la Clubul Văcarilor, pentru centura Băii Mari etc. Confirmare. Nu poveste. Nu selfie-video. Am fi cu toţii mult mai câştigaţi, inclusiv Dvs. Serios.

Această pagină este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.