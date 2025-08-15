Se refac străzile din Vișeu de Sus pe care s-a introdus gazul

S-a dat startul lucrărilor de refacere a străzilor pe care, în ultima perioadă, s-au desfășurat ample proiecte de extindere a rețelei de gaz și realizare a tuturor branșamentelor necesare locuitorilor.

„Am început cu strada 9 Mai, în cartierul Țipțerai – o stradă importantă, care, în perioada 15-17 august, este și gazda binecunoscutului festival Zipserstreff. Lucrările vor asigura nu doar un aspect îmbunătățit al zonei, ci și condiții optime pentru desfășurarea evenimentului. Aceasta este doar prima etapă dintr-un plan amplu: rând pe rând, toate străzile pe care sunt deja introduse toate rețelele de utilități – apă, gaz, canalizare menajeră și canalizare pluvială – și unde s-au realizat toate branșamentele și racordurile, vor fi reabilitate. Ne dorim ca fiecare locuitor să se bucure de o infrastructură modernă și de o circulație în condiții perfect normale. Este un proces complex, anevoios, dar, treptat, toate străzile vor fi readuse la starea inițială. Important este să ne oferiți încredere și răbdare, așa cum ați făcut-o și până acum – şi nu am dezamăgit”, au spus cei din Primăria Vişeu de Sus.

Într-un context economic deloc prietenos, când multe localități din țară sunt complet blocate din lipsa fondurilor, în Vișeu de Sus șantierele totuşi continuă, investițiile se derulează, iar proiectele nu se opresc.

Totul este posibil datorită unui efort susținut al primăriei și al echipei care muncește zi de zi pentru ca orașul să fie un exemplu de comunitate activă. Aceste investiții sunt proiecte pentru viitor, menite să crească calitatea vieții fiecăruia dintre cetăţeni.