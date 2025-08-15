Sindicaliştii din administraţie cer Guvernului să renunţe la unele măsuri!

ederaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie denunță proiectul elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin care se elimină 40.000 de posturi din administrația publică locală, sub pretextul unei „eficientizări”.
”Inflația crește, veniturile scad, iar statul lovește exact în oamenii care țin în picioare comunitățile locale. Este al doilea val de austeritate după creșterea de TVA aplicată de la 1 august, care a împovărat suplimentar populația. Datele ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, spun totul: reducere de 34.000 posturi din administrația locală + 6.000 posturi de demnitari/consilieri. Dacă 34.000 reprezintă 20%, rezultă 170.000 de posturi bugetate în total. În cel mai subdimensionat sistem, Guvernul taie încă 20% după ce anul trecut a tăiat deja 10%! Aceasta nu e reformă – este amputare forțată a capacității administrative!”, spun sindicaliştii.
Ca efecte directe la aceste măsuri dure ei menţionează:
– blocaj administrativ în emiterea documentelor și acordarea ajutoarelor sociale pentru cetățeni
– întârzieri majore în soluționarea cererilor
– presiune uriașă pe angajații rămași, cu scăderea calității serviciilor.
Sindicatele din administraţie cer Guvernului să retragă de urgență proiectul și să deschidă un dialog real cu reprezentanții salariaților din administrația locală.
