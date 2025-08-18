În urma concursului, funcția de manager al unității medicale va fi deținută de Remus Timiș, un tânăr borșean care se bucură de sprijinul administrației publice locale, după cum mărturisește edilul Sorin Timiș.
”După ani de așteptare și trei încercări eșuate de-a lungul timpului, Spitalul de Recuperare Borșa va avea, în sfârșit, un manager din rândul comunității locale.
De la deschiderea sa în 1985, doar de trei ori borșenii au reușit să ocupe această funcție. Doi dintre ei au avut mandate scurte, care nu le-au permis să își dovedească pe deplin abilitățile manageriale, iar al treilea a avut un mandat mai lung, însă fără rezultate remarcabile. În urma soluționării contestațiilor, funcția de director al Spitalului de Recuperare Borșa va fi preluată de un tânăr borșean promițător, cu experiență acumulată în instituții centrale de la București – Guvern și Parlament – Remus Timiș. Îi urez mult succes în noul său rol și îl asigur de întreaga mea susținere ca primar. Sunt convins că, împreună, vom reuși să transformăm Spitalul din Borșa într-un model de bune practici – așa cum am reușit, în cei 13 ani, să facem din Primărie un exemplu apreciat la nivel național” – a declarat primarul Sorin Timiș.
O nouă conducere la Spitalul de Recuperare din Borșa
