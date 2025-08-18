Primăria Municipiului Baia Mare informează faptul că operatorii economici interesaţi să participe, în perioada 19 – 21 septembrie 2025, la evenimentul „Sărbătoarea Castanelor – ediția XXX”, pot obține documentația de atribuire a amplasamentelor (caietul de sarcini) de la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Relații cu Publicul, începând cu data de 21.08.2025, ora 9.00. Termenul limită pentru depunerea documentelor este data de 28.08.2025, ora 15.00.
Suprafețele acordate comercianților se vor atribui conform Caietului de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 336/ 2025, document ce poate fi consultat pe site-ul Municipiului Baia Mare (www.baiamare.ro), la secţiunea Activități Comerciale. Astfel, caietul de sarcini va putea fi achiziționat de la Serviciul Relații cu Publicul, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare. Costul Caietului de Sarcini va fi 50 lei/ fiecare locație și se va achita la casieriile Primăriei Municipiului Baia Mare sau în contul deschis la Trezoreria Baia Mare, titular de cont Municipiul Baia Mare. În data de 2 septembrie 2025, începând cu ora 10:00, va avea loc ședinţa publică de licitație în vederea repartizării locațiilor, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai Nr. 37, sala „Europa”. Activitățile comerciale ce se vor desfășura în cadrul evenimentului „Sărbătoarea Castanelor – ediția xxx” vor fi în următoarele locaţii:
– Bd. Unirii, între Hotel Mara şi str. Hortensiei – produse de artizanat, parc de distracții și produse alimentare diferite;
– Bd. Unirii, între Camera de Comerţ şi Industrie şi bd. Republicii – scenă, alimentaţie publică, parc de distracții și produse alimentare;
– Piaţa Libertăţii – scenă, alimentaţie publică, parc de distracții și produse alimentare.
Informaţii suplimentare privind modul de desfãşurare a procedurilor de licitație se pot obține la numărul 0733.055.755 – Compartimentul Comercial.
Primăria Baia Mare aşteaptă operatorii economici să se înscrie la Sărbătoarea Castanelor
