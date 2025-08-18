Vești bune pentru locuitorii comunei Fărcașa. Săptămâna viitoare se pune în funcţiune noul puţ pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor. Odată cu intrarea în uz a noii surse, calitatea apei va creşte considerabil.
„Anunțăm cetăţenii că săptămâna viitoare vom pune în funcțiune un nou puț pentru alimentarea cu apă potabilă a comunei noastre. Acesta a fost forat la o adâncime de 300 metri și este echipat cu o coloană din PVC și filtre din PVC tip Johnson – soluții moderne, care asigură apă curată și de calitate pentru gospodăriile noastre”, au explicat reprezentanţii primăriei. Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului „Modernizare și extindere infrastructură de apă și canal în comuna Fărcașa”. În perioada următoare, lucrările vor continua cu forarea altor trei puțuri în zona Someș, menite să asigure debitul necesar pentru întreaga comună și să elimine problemele de alimentare cu apă întâmpinate în perioadele de secetă. Cu toate acestea, este important să nu uităm că apa rămâne o resursă esențială, limitată și prețioasă, pe care avem datoria să o folosim cu responsabilitate, evitând risipa și păstrând-o curată, pentru a o asigura în mod echitabil tuturor locuitorilor.
Puţ nou, forat pentru suplimentarea debitului de apă din Fărcaşa!
