Salvamontiști, împreună cu polițiști de frontieră din Valea Vișeului, au intervenit vineri după-amiază pentru recuperarea unui tânăr, de 26 de ani, cetățean ucrainean, care se afla de 4 nopți pe munte.
Acțiunea de salvare s-a desfășurat în zona Vârfului Pop Ivan. Cetățeanul ucrainean a petrecut 4 nopți pe munte, suferea de deshidratare și hipertermie, nu se mai putea deplasa și nu avea unde să se adăpostească la umbră.
Salvamontiștii au încheiat cu succes misiunea, ucraineanul fiind preluat de un elicopter și predat, la baza muntelui, unui echipaj medical pentru a fi transportat la spital.
Tânăr ucrainean, salvat după 4 zile din Munții Maramureșului
