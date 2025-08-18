Târnosirea bisericii din Rozavlea Șesu Mănăstirii

Duminică, 17 august 2025, a X-a după Sfintele Rusalii, când se citește Sfânta Evanghelie despre vindecarea lunaticului, care este și duminica românilor migranți, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica de lemn din localitatea natală Rozavlea Șesu Mănăstirii, locurile copilăriei Preasfinției Sale alături de frați și surori. Biserica nou sfințită poartă hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfînții Martiri Brâncoveni, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache. După slujba de târnosire a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul de vară, din curtea bisericii.

„Parohia Rozavlea Șesu Mănăstirii a luat ființă în 1999, când păstorea aici Părintele Grigore Andreica, fostul protopop al Vișeului și paroh de Rozavlea. S-au îndepărtat. S-a arondat o parte a localității acestei parohii, care avea peste o mie de familii atunci, s-au arondat 150 de familii și s-a înființat această parohie cu aproximativ 400 de credincioși. S-a construit o biserică minunată în stil maramureșean, de lemn, având demisolul de zid, unde a fost sfințit primul Altar, ca să poată sluji, după care au continuat lucrările la biserica de lemn. S-a proiectat un ansamblu maramureșean, propriu-zis, o poartă cu turn clopotniță, un Altar de vară, s-au făcut alei. În 2016, din nefericire, un incendiu puternic a mistuit prima biserică, care a fost sfințită în 2014 de către noi. A mistuit biserica, n-a putut fi salvată, a rămas sigur demisolul din piatră, peste care Dumnezeu ne-a ajutat să reconstruim biserica. Am depus eforturi toți împreună, Episcopia, Consiliul Județean, primăria și credincioși. Am făcut și o colectă la nivel de Protopopiatul Vișeu și i-am sprijinit, pentru că au trecut prin o mare tragedie.

După părintele Vasile Cosma a venit părintele Anin Coste, care, în 2021, a plecat la Tășnad, prin concurs. El a pictat biserica și a pregătit parte din ceea ce însemnează împodobirea ei pentru slujba de sfințire din nou. Acum este părintele Ioan Vlad, care, deși foarte tânăr, iubește foarte mult lucrurile sfinte și sfânta biserică și a lucrat în chip minunat în ultimii trei ani, încât a pregătit totul după rânduială și aproape perfect. A pictat icoana Sfinților Bartiri Brâncoveni, a ridicat un lumânărar și un aghiazmatar, a reînnoit acoperișurile turnului Clopotniță și Altarului de vară, iar biserica, așa cum s-a putut vedea, este sfântă și prea frumoasă, așa cum îi șade bine la o mireasă a lui Hristos. Biserica este mireasa lui Hristos. În această duminică, prima după Sfântă Mărie și în preajma Sfinților Martiri Brâncoveni, pe lângă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, deci biserica are și cel de-al doilea hram, Sfinții Martiri Brâncoveni, în această primă duminică după Sfântă Mărie Mare, am târnosit biserica, dând slavă lui Dumnezeu și mulțumindu-i cu recunoștință că le-a ajutat să o refacă, să aibă frumusețea fără egal, așa cum a fost prima biserică. Are, peste 50 de metri înălțime, străjuiește aici, în această parte a localității, unde, în vechime, a existat o mănăstire. De aceea aici se și numește Șesul Mănăstirii și mai sus este Dealul Călugărului. Probabil a sihăstrit cineva în pădurile din preajma acestui loc. Dăm slavă lui Dumnezeu și-i mulțumim pentru toate, arătăm apreciere și prețuire preoților care au slujit aici și părintelui Ioan Vlad, Consiliului parohial, autorităților, tuturor celor ce au contribuit cu puținul lor, ca astăzi să fie această frumoasă și mare zi pentru comunitatea lor, pentru întreaga comunitate din Rozavlea. Duminica aceasta, fiind și duminica românilor plecați în străinătate sau a românilor din diaspora sau a românilor migranți, când le transmitem mesaj că noi, cei rămași acasă, îi purtăm în rugăciunile noastre și în dragostea noastră, pentru că credința noastră creștină nu ne lasă să fim despărțiți, oricât de departe am fi unii de alții, ci suntem împreună în comuniune de rugăciune. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Slujba de târnosire

Oficiată după toate regulile Bisericii Ortodoxe, Slujba de târnosire a fost oficiată de în prezența credincioșilor din parohie și invitații lor, bucuroși că își văd din nou biserica sfințită. Ea s-a făcut cu respectarea tuturor etapelor și tipicului de târnosire: au fost citite toate rugăciunile de sfințire, au fost unse cu Sfântul și Marele Mir exteriorul bisericii, interiorul, catapeteasma și icoanele de pe ea, pictura nou realizată, proscomidiarul, Sfântul Altar. Sfânta Masă, care este locul cel mai sfânt de pe pământ, a fost pregătită special pentru târnosire: în piciorul Sfintei Mese au fost așezate Sfinte Moaște de Sfinți Mucenici, în acest caz ale Sfântului Filipos de la Niculițel, și Documentul de Sfințire, puse într-un tub de oțel inoxidabil, așezat pe un pat de nisip foarte uscat, ca să nu se degradeze în timp. Apoi Sfânta Masă a fost spălată cu aghiazmă și apă de trandafiri, a fost ștearsă bine, iar în cele patru colțuri au fost așezate icoanele celor patru Sfinți Evangheliști, icoane gravate în granit, ca să dăinuie în timp, și, la fel ca și tubul inox, au fost pecetluite cu ceară topită de cea mai nună calitate, preparată la fața locului de un mare vestit apicultor Vasile Cozneac, farmacist în Vișeu de Sus, care face acest lucru cu mare plăcere și bucurie întru cinstirea casei lui Dumnezeu, de mai mulți alți. Până acum la peste 30 de biserici. A urmat apoi ungerea cu Sfântul și Marele Mir, și înveșmântarea Sfintei Mese pentru slujire cu trei rânduri de veșminte.

Pe Sfânta Masă au fost așezate Sfântul Antimis, Sfântul Chivot, Sfânta Evanghelie, două Sfinte Cruci de binecuvântare, candela aprinsă, Sfânta Cruce Mare din spatele Sfintei Mese.

Hramul dat de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod, cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache.

Câteva file de istorie: demisolul bisericii, construit din beton, piatră și cărămidă, a fost finalizat și sfințit în data de 2 iunie 2002 de către de Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul,pe atunci Arhiereu Vicar, primind hramul „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”. Între anii 2003-2004, biserica din lemn de brad a fost ridicată de către o echipă de meșteri din Ieud, sub conducerea Grigore Hotico – Hodâșa. Biserica a fost sfințită în data de 22 aprilie 2014 de către Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, care a dăruit bisericii al doilea hram „Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache”.

În data de 7 august 2016, biserica de lemn a fost mistuită de un incendiu.

În anul 2017, cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, a Consiliului Județean Maramureș și a credincioșilor, sub coordonarea destoinicului preot paroh Vasile Cozma, a fost construită o nouă biserică, tot din lemn de brad, de aceeași echipă de meșteri care ridicaseră și prima biserică.

În anul 2021, sub coordonarea vrednicului preot Anin Alexandru Coste, după ce s-a pregătit interiorul pentru pictură și s-a montat iconostasul din lemn, a început pictare bisericii de către pictorul Savin Vasile.

Noul paroh, tânărul și energicul preot Ioan Florin Vlad Vântu, a continuat lucrările de pictură, care s-au finalizat în anul 2025, înfrumusețând și înnobilând biserica cu alte lucrări: s-a construit Sfânta Masă, conform indicațiilor eparhiale; s-au confecționat policandre din lemn și fier forjat; s-a achiziționat mochetă; s-au confecționat mobilier, vase liturgice, iar în exterior s-a făcut o scară de acces la Altar; s-a curățat fațada; s-a refăcut Altarul de vară; s-au construit un lumânărar și un aghiazmatar, iar gardul care împrejmuiește curtea sfântului locaș a fost restaurat. După finalizarea tuturor lucrărilor, biserica a fost pregătită pentru sfințire.

Sfânta Liturghie Arhierească

Înainte de Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit icoana hramului bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod, cu cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache. În icoana hramului a fost inclusă și icoana Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, hramul paraclisului de la subsol. A mai fost sfințit și aghiazmatarul nou construit lângă biserică.

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Mihai Chira, protopopul Vișeului, Protos. Iosif Petra, starețul Mănăstirii Dragomirești, Pr. Grigore Andreica, fost paroh în Rozavlea și protopop onorific al Vișeului, Pr. Vasile Cozma, paroh în Rozavlea Centru, fost paroh aici și cel care a construit prima biserică ce a ars și a doua, care a fost azi târnosită, Pr. Dr. Anin Alexandru Coste, din Tășnad, fost paroh, care a continuat pictarea bisericii, Pr. Adrian Dobreanu din Săcălășeni, director Media on line, Pr. Nicolae Pintea din Săliștea de Sus I, Pr. Ioan Florin Timiș din Săliștea de Sus, Pr. Andrei Mitruț Vlad din Glod, Pr. Iosif Dobrița din Paris, Pr. Simion Iuga din Nănești, Pr. Constantin Priscariu din Italia, Pr. Daniel Magdău din Șieu, Pr. Simion Smicală de la Mănăstirea Bârsana, Pr. Vasile Călin Șimon din Valea Scradei Vișeu de Sus, Pr. Ștefan Ardelean din Vișeu de Mijloc, Pr. Rusu Tudor din Sâlța, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Prof. Ioan Hotico, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, manager Dănuț Silviu Pop, iar la chinonic a cântat corul de copii al parohiei și un tânără solistă din sat.

Cuvântul de învățătură

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit asupra pericopei evanghelice de azi, a vindecării lunaticului, și a altor aspecte care se desprind din această pericopă evanghelică, mult folositoare pentru creștini.

Distincții

Munca atâtor ani a fost răsplătită de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin prin acordarea mai multor distincții, cu precizarea că preotul Vasile Cozma, ctitorul primei și a celei de a doua biserici are toate distincțiile.

Preotul Dr. Anin Alexandru Coste a fost distins cu titlul de stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Tânărul preot Ioan Florin Vlad, care a definitivat pictura și a făcut și alte îmbunătățiri, a primit brâul roșu și Sfânta Cruce.

Primarul comunei Rozavlea, Vasile Mârza, a fost distins cu Ordinul „Preot Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia.

Consiliul Parohial și Comitetul Parohial au primit au primit fiecare Medalia „Preot Nicolae Gherman”.

Diploma Anului omagial au primit paraclisierul Gheorghe Orzac și cântărețul bisericesc Luca Hotima.

Pr. Ioan Florin Vlad, paroh: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Aducem slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru această zi deosebită, în care Preasfințitul Părintele nostru Iustin a venit și a poposit în comunitatea noastră, localitatea natală, în parohia de suflet a Preasfinției Sale, la acest ceas și moment aniversar al târnosirii bisericii, moment care ne înalță până la ceruri și aducem mulțumire Maicii Domnului și Sfinților Ocrotitori ai acestei sfinte biserici, pentru că, iată, jertfa, truda, osteneala și dorințele fiecărui dintre noi au fost împlinite și în această zi frumoasă de 17 august au fost încununate prin târnosirea sfântului locaș. Mulțumim Preasfinții Sale, mulțumim tuturor preacuvioșilor și preacucernicilor părinți prezenți la această aniversare, la această sărbătoare și aducem slavă lui Dumnezeu că ne-am învrednicit să realizăm toate lucrările într-un timp atât de scurt pentru a fi spre slava lui Dumnezeu.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”