Trăim într-o comunitate în care trebuie să ne respectăm unii pe alţii, îndeosebi în spaţiile publice. Teoretic… Însă câteodată unii sunt lipsiţi de simţ civic şi fac mizerie, ori mai rău, distrug aceste spaţii publice. S-a întâmplat şi în Rozavlea.
Primăria trage tinerilor fără simţ civic un semnal de alarmă cu privire la această problemă: „Voi, tinerii, folosiţi aceste spaţii, în mod curent (aproape zilnic). Vă place să revizitaţi aceste locuri în condiţiile în care riscaţi să vă îngropaţi în coji de seminţe, doze de sucuri/bere, ambalaje de la diverse alimente? De ce trebuie să ne batem joc de zonele publice, pe care tot voi le folosiţi? Să trăim într-un mediu curat e o binefacere! Nu cerem altceva decât să respectaţi curăţenia pe care o facem aproape zi de zi. Informăm că zona este monitorizată video, iar filmuleţele ne sunt accesibile şi nouă, primăriei, dar şi Gărzii de Mediu şi Poliţiei… Sunt şi oameni ai localităţii cărora le pasă!”, a fost mesajul transmis de Vasile Mîrza, primarul din Rozavlea
Tinerii din Rozavlea, avertizaţi să nu mai murdărească spaţiile publice!
