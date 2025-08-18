Vaccinul ROR are cel mai mic grad de acoperire

Acoperirea vaccinală în cazul unor vaccinuri este în scădere în ultimii ani, în Maramureș. În această situație se află vaccinul ROR, împotriva rujeloi, rubeolei și a oreionului, unde adesea părinții refuză imunizarea copiilor, cu toate că ei, când au fost mici au fost vaccinați.

Pe de altă parte, alte vaccinuri care sunt administrate direct în maternitate încă se bucură de o acoperire vaccinală mare.

”Deşi valoarea țintă recomandată de OMS în ceea ce priveşte acoperirea vaccinală este de sub 95%, în ultimii ani, tendința gradului de acoperire vaccinală este în continuă scădere la nivelul județului. Vaccinurile cu gradul de acoperire cel mai mare sunt: vaccinul Hep B (NR: împotriva hepatitei B) şi BCG (NR: împotriva tuberculozei), deoarece acestea sunt administrate direct în maternitate, iar vaccinul cu gradul de acoperire cel mai mic este ROR din cauza refuzului părinților de a-şi vaccina copiii sau a neprezentării la medicul de familie în vederea vaccinării copiilor” – au declarat reprezentanții Direcției de Sănătate Publică.

Pentru vaccinul Hep B acoperirea vaccinală este de 91%, în timp ce pentru vaccinul ROR administrat copiilor peste un an, este de doar 75%. Procentul acoperirii vaccinale crește la 80%, în cazul copiilor de 5 ani.

În cazul vaccinurilor care necesită mai multe doze, acoperirea vaccinală scade cu aproximativ 10%. Trebuie însă precizat că, pentru ca vaccinurile să fie eficiente, sunt necesare toate dozele. Motivul pentru care avem o scădere a acoperirii vaccinale îl reprezintă reticența părinților, dar și faptul că unii omit să respecte schema de vaccinare și nu recuperează dozele pierdute.

”În ceea ce priveşte vaccinurile care necesită mai multe doze, gradul de acoperire (pentru doza II, respectiv doza III) este mai mic cu aproximativ 10%. De menționat că, în cazul acestor tipuri de vaccinuri, este important să se administreze toate dozele, pentru a se putea considera schemă vaccinală completă şi pentru a avea eficiență. Reticența părinților în a-şi vaccina copiii este tot mai crescută. Fie aceştia refuză (sub semnătură în fișa copilului de la medicul de familie), fie nu respectă planificările schemei de vaccinare şi nu recuperează vaccinarea la copii parțial vaccinați. Ca soluții se recomandă utilizarea unor strategii specifice de comunicare a riscurilor şi identificarea factorilor care conduc la neacceptarea vaccinării pentru a creşte conştientizarea populaţiei asupra importanţei vaccinării copiilor şi a riscurilor la care sunt expuşi prin nerespectarea acestora” – precizează conducerea DSP.