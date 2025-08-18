„Zimbrii” și-au respectat statutul de favoriți

Rapid București – CSM Știința Baia Mare 13-48 (6-17)

Victorie categorică în fieful celor de la Rapid București pentru CSM Știința Baia Mare. „Zimbrii” s-au impus cu 13-48 (6-17), însă în ciuda scorului concludent, aceștia au pierdut prima poziție în ierarhia intermediară a Ligii de Rugby. Vicecampioana joacă în ultima rundă a sezonului regulat acasă, cu Dinamo București, derby în care avem nevoie de succes pentru a disputa semifinala campionatului în fața propriilor suporteri.
Punctele învinșilor au fost marcate de Iulian Melinte – eseu, Ștefan Cojocariu – transformare, două lovituri de pedeapsă, Daniel Neagu – transformare, iar de la învingători și-au trecut numele pe lista marcatorilor Ovidiu Cojocaru – eseu, Manu Ahokovi – 2 eseuri, Paul Popoaia – 2 transformări, eseu penalizare, Danny Mokhoabane – 2 eseuri, Jason Tomane – eseu, Tristan Trollip – eseu, Toma Mîrzac – transformare.
Jucătorul meciului a fost desemnat Danny Mokhoabane.
CSM Știința Baia Mare: Scott, Cojocaru, Dugladze, Roșu (C), Iancu, Gelashvili, Alexe, Bitsadze, Bocăneț, Mokhoabane, Popoaia, Fakaosilea, Lămboiu, Onț, Ahokovi. Rezerve: Trollip, Dico, Zubashvili, Immelman, Mîrzac, Maravunawasawasa, Schutz, Tomane. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.
Rezultate etapa 9: Rapid București – CSM Știința Baia Mare 13-48; SCM Timișoara – Steaua București 25-17; Universitatea ELBI Cluj-Napoca – Dinamo București 15-61.
Ultima etapă a sezonului regulat: Sâmbătă, 23 august: Rapid București – Steaua București; CSM Știința Baia Mare – Dinamo București; SCM USV Timișoara – Universitatea ELBI Cluj-Napoca.

Vicecampioana, premiată de CL Baia Mare

În ultima ședință a Consiliului Local Baia Mare, echipa de rugby CSM Știința Baia Mare a fost premiată pentru rezultatele din sezonul precedent: vicecampioană națională și argint în Cupa României. Premiul acordat de consilierii băimăreni totalizează suma de 1 milion de lei, sumă care va fi folosită de către CSM Știința pentru a încheia sezonul în liniște, fără datorii.
„O formă de recunoaștere a meritelor și a muncii susținute pe parcursul întregului sezon de sportivi și antrenori, care au depus eforturi susținute pentru a atinge obiectivele competiționale stabilite. Acordarea unui premiu financiar este o modalitate de recunoaștere a acestor eforturi și contribuie la consolidarea motivației pentru participarea în competițiile viitoare”, este specificat în proiectul de hotărâre.

