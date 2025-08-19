În Maramureş există 5 beneficiari ai acestui ajutor de minimis.
Sprijinul acordat fermierilor români are drept scop consolidarea și dezvoltarea sectorului de creștere a porcului, în special pentru rasele autohtone Bazna și Mangalița, renumite pentru calitățile lor și importanța în tradițiile culinare românești. Ajutoarele financiare sunt destinate mai multor categorii de beneficiari, incluzând persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, societăți agricole și persoane juridice care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii porcilor de reproducție din aceste rase tradiționale.
Direcţia pentru Agricultură Maramureş a publicat lista cuprinzând beneficiarii sprijinului financiar aferent schemei de ajutor de minimis Bazna și Mangalița, precum şi sumele solicitate de către aceştia.
În județul nostru există 6 beneficiari: Pop Dumitru Ioan Pensiune Î.I. – 25.300 lei, Ţiplea Ileana Liliana Î.I. – 25.300 lei, Ciocotişan Ioan Marian Î.I. – 23.000 lei, Pop V. Ioan Mihai Î.I. – 16.100 lei, SC Ferma Veveriţa 2 SRL – 29.900 lei şi Marton Ramona Laura PFA – 16.100 lei.
În total, Fermierii noştri au solicitat suma de 135.700 lei.
6 beneficiari ai programului „Bazna/Mangaliţa” în Maramureş
