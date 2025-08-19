Luni, 18 august, în jurul orei 16.33, în urma unei sesizări primite prin S.N.U.A.U. 112, polițiștii din Baia Sprie au intervenit la soluționarea unui accident rutier cu victimă produs pe raza localității Bontăieni.
În fapt, polițiștii au constatat faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 54 de ani conducea pe raza localității Bontăieni un motociclu, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni.
În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că motociclul nu era înmatriculat în circulație, iar în urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la spital pentru efectuarea altor investigații suplimentare.
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.
A căzut cu motocicleta
