La data de 18 august, în intervalul orar 15.00-17.00, polițiștii din Sighetu Marmației și ai Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au acționat pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.
Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat 74 de persoane și au oprit pentru a fi verificate 42 de autovehicule. Pentru nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind suma de 5.800 de lei.
La această acțiune au participat și polițiștii Serviciului Criminalistic – Compartimentul Poliție Canină, polițiști de frontieră și jandarmi.
Amenzi de aproape 6.000 de lei în Sighetu Marmaţiei
