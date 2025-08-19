Bazinul acoperit din Baia Mare are nevoie de o reabilitare capitală

Bazinul acoperit din cadrul complexului Sportiv ”Lascăr Pană” Baia Mare are nevoie de o reabilitare capitală. O astfel de investiție este însă puțin probabil să primească finanțare, în viitorul apropiat, mărturisește conducerea instituției.

În aceste condiții, se face tot posibilul ca bazinul să fie întreținut cât mai bine, pentru a permite desfășurarea antrenamentelor. Zilnic, în medie 300 de copii se antrenează aici, fie că vorbim de lecții de înot sau de performanță.

”La bazinul acoperit este nevoie de o reparație capitală, dar șansele sunt spre zero pentru a primi finanțare pentru așa ceva și ca urmare noi încercăm să-l întreținem. Eu consider că lucrurile sunt ok atâta timp cât este deschis și plin. Avem cluburile sportive care vin dimineața de la 8 până seara la 18. De la 18-20 avem partea de inițiere, iar după, până la ora 21.30 avem program cu publicul. Dimineața avem de la 6 la 8 de asemenea, avem program cu publicul” – a declarat Sorin Andrei directorul Complexului Sportiv ”Lascăr Pană”.

Pe perioada verii, atâta timp cât este deschis bazinul descoperit, cel acoperit este închis pentru lucrări de mentenanță și se va redeschide în septembrie.

”Acum, bazinul este închis pentru mentenanță: să zugrăvim, să-l curățăm și în data de 1 septembrie va fi deschis. Copiii vor avea timp o săptămână să se acomodeze, înainte să înceapă școala. L-am închis pe 17 iulie, după ce au plecat cluburile la cupa României la Târgu Mureș. De aceea l-am mai ținut deschis încă 17 zile, în condițiile în care era deschis și bazinul descoperit”, a mai punctat directorul Sorin Andrei.