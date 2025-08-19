Consiliul Județean mai reduce din posturi…

Un nou serviciu aflat în subordinea Consiliului Județean Maramureș va avea tăieri de posturi la Direcția de Evidență a Persoanelor.

„Eficiență, nu birocrație! La Direcția de Evidență a Persoanelor, unde organigrama prevede 33 de posturi, cred că instituția poate funcționa foarte bine cu 16 angajați. Nu înțeleg de ce este nevoie de un director și doi șefi de serviciu, când activitatea poate fi coordonată de un singur șef. Nu înțeleg rolul unui Serviciu Juridic, în condițiile în care nu au niciun proces pe rol. Nu văd rostul unui șofer, atâta timp cât, dacă e nevoie de deplasări, se poate merge cu un coleg care are permis. Nu justifică nimeni 4 posturi la contabilitate sau existența unui compartiment de achiziții, când acestea pot fi preluate de Serviciul Consiliului Județean. Nu ne atingem de cei care muncesc efectiv pe evidența populației sau stare civilă. Dar să nu uităm că aproape toate UAT-urile din județ au deja ofițer de stare civilă. Reducem cheltuieli, nu oameni care muncesc” – a declarat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.