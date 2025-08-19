De fapt, așa trebuia să fie! În Maramureș, apar canalizări cu fose septice!

Logic și firesc, o mare parte din Maramureș s-ar fi pretat la acest sistem. Doar că Uniunea Europeană n-a vrut să accepte asemenea proiecte, până recent. Este vorba de fose septice autorizate, montate la casele oamenilor, cu un sistem de colectare prin vidanjare și transport cu cisterne la stații de epurare din imediata vecinătate. Abia acum, sistemul se pune în practică.

După ce multe localități, care sunt „tot o vale și un deal”, au făcut canalizări clasice și se chinuie cu sisteme de pompare la deal, cu costuri enorme. Se petrece de exemplu în Gârdani – Sălsig, unde Gârdani trebuie să împingă la deal spre epurarea de la Sălsig. Se petrece în Bogdan Vodă, cu o mulțime de pompe ce consumă energie electrică.

Dar iată că apare și alternativa firească. În Asuaju de Jos este în curs un proiect de canalizare cu fose septice. Primarul Vasile Dulf ne spune că s-au montat 188 de fose, la toate gospodăriile. Lucrarea este recepționată. Urmează să se facă racorduri. Înainte însă, primăria va achiziționa un tractor și o vidanjă, cu care să ducă totul la stația de epurare a comunei, de la canalizarea clasică. Este primul proiect finalizat de gen, în Maramureș!

La fel, se lucrează la ceva similar pe Culmea Prelucilor, unde se face o rețea de apă, dar se aduc gospodarilor și acele fose septice, care vor fi vidanjate.

Dacă ne trezeam mai repede și făceam așa ceva în Borșa, în zona ucraineană, în munți sau pe dealuri, era mai logic, mai firesc. Desigur, poate firesc era și să fie o singură stație de epurare pe câte o rută, gen Valea Izei, chiar o singură alimentare cu apă.

Vă reamintim că există o mulțime de localități, gen Cupșeni – unde stația de epurare nu funcționează. Evident, nu e singurul loc, altă stație de tratare a apei nefolosită e la Șieu. Dă-i mintea românului, măcar la urmă, parafrazând…