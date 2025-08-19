DGASPC Maramureș, în plin proces de reorganizare

Conducerea Consiliului Județean Maramureș, prin vocea președintelui Gabriel Zetea, a precizat că de aici vor fi reduse circa 30 de posturi. Deocamdată însă, după cum mărturisește directorul DGASPC, Nicolae Ungur, încă nu se știe exact ce posturi vor fi tăiate și dacă vor exista angajați care vor fi puși pe liber.

”La nivelul DGASPC Maramureș se află în desfășurare procesul de reorganizare al instituției, iar în acest moment nu putem avansa detalii concrete privind numărul de posturi vizate sau modalitatea de aplicare a măsurilor (posturi vacante sau ocupate), întrucât acestea vor fi stabilite în urma aprobării Organigramei și a Statului de funcții de către ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Județean Maramureș. Mai multe informații vom putea transmite după finalizarea procedurilor legale şi aprobarea documentelor menționate” – a declarat Nicolae Ungur.

Nu este pentru prima dată când se vorbește de reorganizarea acestei instituții și despre faptul că are o organigramă supradimensionată. Discuții în acest sens au existat și în mandatul lui Ionel Bogdan, fostul președinte al CJ, care, de asemenea, spunea că se decontează sume consistente de la bugetul județului, însă măsurile concrete au întârziat să apară. Rămâne de văzut dacă de această dată vom avea parte de o reorganizare reală sau doar pe hârtie.