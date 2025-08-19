În Borșa și Leordina, amenzi de peste 13.000 lei

Polițiștii Serviciului Rutier au verificat 96 de autovehicule și au legitimat 116 persoane.

Pentru abaterile constatate s-au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, însumând peste 13.000 lei, a fost reținut un permis de conducere, 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Un conducător auto a fost surprins în timp ce se deplasa cu peste 100 km/h, iar un biciclist abia reușea să-și păstreze echilibrul având o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În Posta, sub influența alcoolului și fără permis

Duminică, polițiștii au intervenit în localitatea Posta pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victimă.

Din primele verificări, s-a stabilit faptul că un tânăr, în vârstă de 20 de ani, a condus un scuter pe DC 76, iar la un moment dat a părăsit partea carosabilă, rezultând rănirea acestuia.

Polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la spital în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea concentrației de alcool din sânge.

Acțiuni în trafic

• Duminică, polițiștii din Baia Sprie au organizat două filtre rutiere, ocazie cu care au legitimat 27 de persoane și au controlat 21 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, însumând aproximativ 8.200 lei. Totodată, în cazul a 3 conducători auto le-au fost reținute permisele de conducere.

• Polițiștii din Dragomirești au acționat pe DJ 186, în localitățile Dragomirești și Strâmtura. Au fost legitimate 21 de persoane și controlate 19 autovehicule. Pentru nerespectare regimului legal de viteză, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale, de peste 4.000 lei, și au reținut un permis de conducere.

• Polițiștii din Seini și Tăuții-Măgherăuș au acționat pe DJ 109I, în localitatea Viile Apei. Au fost controlate 25 de autovehicule și s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale, însumând peste 1.800 lei. De asemenea, a fost reținut un certificat de înmatriculare, până la remedierea problemelor constatate.

În Vărai, dosar penal pentru conducere fără permis

Duminică, în jurul orei 17.20, polițiștii din Șomcuta Mare au fost solicitați să intervină pentru soluționarea unui accident, produs pe raza localității Vărai, în care au fost implicate un moped și un autoturism.

La fața locului, polițiștii au stabilit că tânărul care conducea mopedul a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, în vârstă de 50 de ani.

În urma verificărilor a reieșit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu era înregistrat în circulație.

Cei doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză s-a întocmit dosar penal.